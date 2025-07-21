Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ: Динамо отримало не найгіршого суперника
Сьогодні, 21 липня, у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Динамо Київ отримало потенційних суперників.
Жеребкування стартувало о 13:00. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію в цій новині. Чемпіони України потрапили в когорту несіяних. УЄФА скоротив коло потенційних опонентів до трьох пар. Завдяки цьому Динамо не могло зустрітися на ранній стадії проти найрейтинговіших сіяних клубів – Копенгагена та Црвени Звезди. Тож у разі перемоги над мальтійським Хамрун Спартанс команда Олександра Шовковського вийшло на відносно скромніших суперників – переможця пари між ізраїльським Маккабі та кіпрським Пафосом.
"Легендарний опонент і європейська сила": Динамо бояться перед дуеллю в Лізі чемпіонів
Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26
Переможець пари 5: РФС (LVA) – Мальме (SVE) проти переможця пари 1: Копенгаген (DEN) – Дріта (KOS)
Переможець пари 6: КуПС (FIN) – Кайрат (KAZ) проти переможця пари 3: Слован Братислава (SVK) – Зрінські (BIH)
Переможець пари 4: Лех (POL) – Брейдаблік (ISL) проти переможця пари 2: Лінкольн Ред Імпс (GIB) – Црвена Звезда (SRB)
Переможець пари 10: Рієка (CRO) – Лудогорець (BUL) проти переможця пари 7: Ноа (ARM) – Ференцварош (HUN)
Переможець пари 11: Хамрун Спартанc (MAL) – Динамо Київ (UKR) проти переможця пари 8: Пафос (CYP) – Маккабі Тель-Авів (ISR)
Переможець пари 12: Шкендія (MKD) – ФКСБ (ROM) проти переможця пари 9: Шелбурн (IRL) – Карабах (AZE)
Ніцца (FRA) – Бенфіка (POR)
Фейєнорд (NED) – Фенербахче (TUR)
Переможець пари 2: Бранн (NOR) – Зальцбург (AUS) проти Брюгге (BEL)
Переможець пари 1: Рейнджерс (SCO) – Панатінаїкос (GRE) проти переможця пари 3: ФК Вікторія Пльзень (CZE) – ФК Серветт (SUI)
Групи (Шлях чемпіонів)
Група 1
Сіяні
Переможець пари 1: Копенгаген (DEN) – Дріта (KOS)
Переможець пари 2: Лінкольн Ред Імпс (GIB) – Црвена Звезда (SRB)
Переможець пари 3: Слован Братислава (SVK) – Зрінські (BIH)
Несіяні
Переможець пари 4: Лех (POL) – Брейдаблік (ISL)
Переможець пари 5: РФС (LVA) – Мальме (SVE)
Переможець пари 6: КуПС (FIN) – Кайрат (KAZ)
Група 2
Сіяні
Переможець пари 7: Ноа (ARM) – Ференцварош (HUN)
Переможець пари 8: Пафос (CYP) – Маккабі Тель-Авів (ISR)
Переможець пари 9: Шелбурн (IRL) – Карабах (AZE)
Несіяні
Переможець пари 10: Рієка (CRO) – Лудогорець (BUL)
Переможець пари 11: Хамрун Спартанc (MAL) – Динамо Київ (UKR)
Переможець пари 12: Шкендія (MKD) – ФКСБ (ROM)
Шлях чемпіонів
Сіяні
Бенфіка (POR)
Брюгге (BEL)
Переможець пари 1: Рейнджерс (SCO) – Панатінаїкос (GRE)
Фейєнорд (NED)
Несіяні
Переможець пари 2: Бранн (NOR) – Зальцбург (AUS)
Фенербахче (TUR)
Переможець пари 3: ФК Вікторія Пльзень (CZE) – ФК Серветт (SUI)
Ніцца (FRA)