Жеребкування стартувало о 13:00. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію в цій новині. Чемпіони України потрапили в когорту несіяних. УЄФА скоротив коло потенційних опонентів до трьох пар. Завдяки цьому Динамо не могло зустрітися на ранній стадії проти найрейтинговіших сіяних клубів – Копенгагена та Црвени Звезди. Тож у разі перемоги над мальтійським Хамрун Спартанс команда Олександра Шовковського вийшло на відносно скромніших суперників – переможця пари між ізраїльським Маккабі та кіпрським Пафосом.

"Легендарний опонент і європейська сила": Динамо бояться перед дуеллю в Лізі чемпіонів

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26

Переможець пари 5: РФС (LVA) – Мальме (SVE) проти переможця пари 1: Копенгаген (DEN) – Дріта (KOS)

Переможець пари 6: КуПС (FIN) – Кайрат (KAZ) проти переможця пари 3: Слован Братислава (SVK) – Зрінські (BIH)

Переможець пари 4: Лех (POL) – Брейдаблік (ISL) проти переможця пари 2: Лінкольн Ред Імпс (GIB) – Црвена Звезда (SRB)

Переможець пари 10: Рієка (CRO) – Лудогорець (BUL) проти переможця пари 7: Ноа (ARM) – Ференцварош (HUN)

Переможець пари 11: Хамрун Спартанc (MAL) – Динамо Київ (UKR) проти переможця пари 8: Пафос (CYP) – Маккабі Тель-Авів (ISR)

Переможець пари 12: Шкендія (MKD) – ФКСБ (ROM) проти переможця пари 9: Шелбурн (IRL) – Карабах (AZE)

Ніцца (FRA) – Бенфіка (POR)

Фейєнорд (NED) – Фенербахче (TUR)

Переможець пари 2: Бранн (NOR) – Зальцбург (AUS) проти Брюгге (BEL)

Переможець пари 1: Рейнджерс (SCO) – Панатінаїкос (GRE) проти переможця пари 3: ФК Вікторія Пльзень (CZE) – ФК Серветт (SUI)

Групи (Шлях чемпіонів)

Група 1



Сіяні

Переможець пари 1: Копенгаген (DEN) – Дріта (KOS)

Переможець пари 2: Лінкольн Ред Імпс (GIB) – Црвена Звезда (SRB)

Переможець пари 3: Слован Братислава (SVK) – Зрінські (BIH)

Несіяні

Переможець пари 4: Лех (POL) – Брейдаблік (ISL)

Переможець пари 5: РФС (LVA) – Мальме (SVE)

Переможець пари 6: КуПС (FIN) – Кайрат (KAZ)

Група 2

Сіяні

Переможець пари 7: Ноа (ARM) – Ференцварош (HUN)

Переможець пари 8: Пафос (CYP) – Маккабі Тель-Авів (ISR)

Переможець пари 9: Шелбурн (IRL) – Карабах (AZE)

Несіяні

Переможець пари 10: Рієка (CRO) – Лудогорець (BUL)

Переможець пари 11: Хамрун Спартанc (MAL) – Динамо Київ (UKR)

Переможець пари 12: Шкендія (MKD) – ФКСБ (ROM)

Шлях чемпіонів

Сіяні

Бенфіка (POR)

Брюгге (BEL)

Переможець пари 1: Рейнджерс (SCO) – Панатінаїкос (GRE)

Фейєнорд (NED)

Несіяні

Переможець пари 2: Бранн (NOR) – Зальцбург (AUS)

Фенербахче (TUR)

Переможець пари 3: ФК Вікторія Пльзень (CZE) – ФК Серветт (SUI)

Ніцца (FRA)