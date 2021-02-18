18 лютого компанія Volia і медіасервіс MEGOGO під час трансляції перших матчів плей-офф Ліги Європи УЄФА за участю київського Динамо і донецького Шахтаря проведуть спільний онлайн-марафон присвячений цій події.

Відомі вболівальники наших команд, а також спортивні експерти, будуть обговорювати події на футбольному полі до, під час та після матчів. Трансляція буде проведена на Volia Footbal HD 1, виробництво здійснюватимуть MEGOGO, спільно з киберспортівною студією Maincast.

Перший онлайн-марафон почне своє мовлення вже цього четверга о 16:25 і триватиме до опівночі. За цей час глядачам буде запропоновано, як отримати насолоду від самих трансляцій матчів наших команд в HD якості, так і отримати фахові коментарі та аналітику від футбольних експертів і зіркових фанатів нашого футболу. На даний момент вже анонсували свою участь у цій події абсолютний чемпіон світу з боксу, затятий фанат київського Динамо – Олександр Усик, а також колишній футболіст Динамо і Шахтаря, а нині тренер молодіжної збірної з футболу U19 – Володимир Єзерський.

У перервах матчів глядачів також не змусять нудьгувати. Своїми коментарями з приводу події в режимі онлайн поділяться відомі футболісти, експерти і знамениті фанати футболу. Коментаторами матчів виступлять відомі професіонали Вадим Скічко та Сергій Пейчев, ведучим у студії буде Володимир Кобельков.

"Раді оголосити про запуск такого амбітного продукту, до якого вдалося залучити кращих аналітиків і найяскравіших зірок спорту, щоб разом з глядачами стежити за успіхами наших команд у Лізі Європи. Учасники студії будуть більше концентруватися на живій реакції цікавих людей на те, що відбувається на полі, замість сухої статистики, це допоможе залучити до перегляду трансляцій не тільки фанатів футболу, але і решту аудиторії. Ми раді співпраці з MEGOGO і готові підтримати їх, для того щоб радувати українців якісним спортивним контентом", – прокоментувала відкриття студії маркетинг директор Volia Сандра Крауіня.

"Вболівати за наших – особливе задоволення. Але ми все одно раз по раз прагнемо дати більше. Що про це думають зіркові вболівальники, як оцінюють ситуацію на полі в перервах - це так само цікаво, як і сама гра наших хлопців. Упевнений, глядачам сподобається формат, і ми почнемо хорошу традицію для всіх матчів за участю наших команд", – додає Іван Шестаков, директор зі стратегічного розвитку MEGOGO.

Представники Volia і MEGOGO обіцяють проводити такі "Студії" на кожному єврокубковому поєдинку за участю українських команд.

"Сподіваємося фінальна студія буде проходити з включеннями з Гданська", – додають організатори.

Довідка:

Про компанію Volia:

Volia є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD- і інтерактивне телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет, а також послуги одного з найбільших в Україні дата-центрів.

Компанія пропонує до 200 телеканалів від українських і кращих міжнародних телекомпаній, онлайн-кінотеатри і бібліотеки контенту від кращих світових студій, дотримуючись усіх міжнародних норм в області авторських і суміжних прав.

Про компанію MEGOGO:

MEGOGO – це один з найбільших у Східній Європі медіасервісів для перегляду відео, ТВ і прослуховування аудіо. Щомісячна аудиторія – 55 млн унікальних користувачів. Каталог ресурсу – понад 150 тис. годин контенту. Медіасервіс співпрацює з відомими студіями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures і іншими.