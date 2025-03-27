Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана не бажає продовжувати кар'єру в Саудівській Аравії в самому розквіті сил.

Андре Онана відхилив вигідну пропозицію з Саудівської Аравії, він вирішив залишитися першим номером у Манчестер Юнайтед. Про це інформує The Mirror.

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"Манкуніанці" перебувають у процесі серйозних змін під керівництвом головного тренера Рубена Аморіма, у якого є сміливі плани щодо перебудови свого неефективного складу. Позиція Онана як основного воротаря Юнайтед, як вважається, не перебуває під загрозою – Аморім має намір зайнятися іншими позиціями.

Контракт Онана з МЮ дійсний ще три роки, і він не поспішає залишати Олд Траффорд.

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