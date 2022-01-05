Камерунець скористався своїм правом на укладення попередньої угоди з іншим клубом, адже 30 червня стане вільним агентом. Договір Онана з Інтером розрахований до літа 2027 року, інформує Фабріціо Романо у Twitter.

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За словами журналіста, 25-річний кіпер зароблятиме 3 млн євро за сезон з урахуванням податків. Він приєднається до "нерадзуррі" після завершення поточної кампанії. Аякс та Інтер перехід камерунця поки не підтвердили.

Онана є вихованцем Барселони, але так і не зіграв за першу команду і перебрався в Аякс у 2015 році. У 2020-му воротар здав позитивний допінг тест і був дискваліфікований на 12 місяців.

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