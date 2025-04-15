У контракті кожного гравця Манчестер Юнайтед є пункт, який автоматично знижує зарплату в разі невиходу команди в Лігу чемпіонів. Як інформує The Athletic, основний воротар "червоних дияволів" Андре Онана був шокований цією обставиною.

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Минулого літа Онана сильно здивувався, коли став отримувати від клубу меншу суму, ніж ту, на яку сподівався. Голкіпер навіть вирішив обговорити це питання зі спортивним директором клубу Деном Ешвортом.

Незважаючи на це, клуб не може дозволити собі продати Онана менш ніж за 26 млн фунтів цього літа, що також ставить під сумнів його подальшу кар'єру в команді.

Раніше півзахисник Ліона Неманья Матіч назвав Онана "найгіршим воротарем в історії клубу".

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