Чемпіонат Туреччини, 5-й тур

Фенербахче – Трабзонспор – 1:0

Гол: Ен-Несірі, 41

На 20-й хвилині вилучений Йокушли (Трабзонспор)

Матч п'ятого туру чемпіонату Туреччини між командами-важковаговиками став дебютним відразу для двох воротарів-новачків – Едерсона і Онана. На відміну від бразильця, у камерунця сьогодні було багато роботи. Згідно з SofaScore, він став головним героєм зустрічі (оцінка 8,4), попри пропущений від Ен-Несірі гол наприкінці другого тайму.

Онана офіційно став одноклубником трьох українців

Екс-форвард Севільї зіграв на добиванні після дальнього удару екс-півзахисника Шахтаря Фреда та сейву Онана. Складності гостям додало раннє вилучення – вже на 20-й хвилині пряму червону картку заробив центральний захисник Йокушли.

У стартовому складі Трабзонспора вийшли два українці – Олександр Зубков і Арсеній Батагов. Данило Сікан не потрапив навіть до заявки на гру.