Онана пропустив у дебюті за команду українців, але став найкращим – Трабзонспор поступився Фенербахче з екс-зіркою Сіті
У неділю, 14 вересня, Фенербахче обіграв Трабзонспор у матчі 5-го туру чемпіонату Туреччини (1:0).
Чемпіонат Туреччини, 5-й тур
Фенербахче – Трабзонспор – 1:0
Гол: Ен-Несірі, 41
На 20-й хвилині вилучений Йокушли (Трабзонспор)
Матч п'ятого туру чемпіонату Туреччини між командами-важковаговиками став дебютним відразу для двох воротарів-новачків – Едерсона і Онана. На відміну від бразильця, у камерунця сьогодні було багато роботи. Згідно з SofaScore, він став головним героєм зустрічі (оцінка 8,4), попри пропущений від Ен-Несірі гол наприкінці другого тайму.
Онана офіційно став одноклубником трьох українців
Екс-форвард Севільї зіграв на добиванні після дальнього удару екс-півзахисника Шахтаря Фреда та сейву Онана. Складності гостям додало раннє вилучення – вже на 20-й хвилині пряму червону картку заробив центральний захисник Йокушли.
У стартовому складі Трабзонспора вийшли два українці – Олександр Зубков і Арсеній Батагов. Данило Сікан не потрапив навіть до заявки на гру.