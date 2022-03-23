Камерунець на власному авто їхав у готель, де базується національна команда. Однак дорогою потрапив у серйозну ДТП. Передні частини автомобілів розбиті ущент. Вочевидь, належним чином спрацювали системи безпеки, адже жодна людина не постраждала.

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Сам Онана вже приєднався до збірної Камеруну і готується до матчу кваліфікації на ЧС-2022 проти Алжиру (матчі відбудуться 25 та 29 березня).

До слова, 25-річний голкіпер є вихованцем Барселони, але так і не зіграв за першу команду і перебрався в Аякс у 2015 році. Влітку Онана припинить співпрацю з амстердамцями і вже підписав контракт з Інтером.

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