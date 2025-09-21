Воротар Трабзонспора Андре Онана впевнено виступає в Туреччині і записав у свій актив результативну дію.

Андре Онана влітку приєднався до Трабзонспора та встиг відіграти за команду Зубкова, Батагова та Сікана у двох матчах.

Трабзонспор із Зубковим та Батаговим не зміг обіграти Газіантеп – Онана зробив те, що не вдалось українцям (ВІДЕО)

У грі проти Газіантепа камерунський воротар оформив асист з 60 метрів на Онуачу, і допоміг команді здобути нічию. Тепер у Онана більше результативних дій, аніж у Флоріана Вірца, Матеуса Куньї та Беньяміна Шешко, за яких Манчестер Юнайтед та Ліверпуль загалом заплатили 275 мільйонів євро. Всі троє за нові команди не відзначалися.

Варто зауважити, Трабзонспор наразі перебуває на четвертому місці з 11 балами після шести турів.