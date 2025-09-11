Воротар Андре Онана перейшов з Манчестер Юнайтед до Трабзонспора.

Трабзонспор на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Андре Онана. Трансфер був здійснений на правах безкоштовної оренди терміном на один сезон.

Онана дав згоду на перехід до команди з трьома українцями – він зароблятиме більше, ніж у МЮ

Раніше журналіст Бен Джейкобс повідомляв, що Онана отримуватиме в Туреччині більше, ніж у Манчестер Юнайтед. Це стане можливим завдяки підписному бонусу та іншим бонусам.

Нагадаємо, що у складі Трабзонспора грають троє українців: Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов.