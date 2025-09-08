Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана дав згоду на трансфер до Трабзонспора.

Андре Онана погодився перейти в оренду в Трабзонспор, інформує Talksport. За даними джерела, камерунський воротар хотів залишитися на Олд Траффорд і поборотися за місце в складі, проте переїзд до Туреччини, схоже, все ж відбудеться.

Манчестер Юнайтед має шанс здихатись Онана – його хоче клуб, за який виступають аж троє українців

Як інформує журналіст Бен Джейкобс, Онана отримуватиме в Туреччині більше, ніж у Манчестер Юнайтед. Це стане можливим завдяки підписному бонусу та іншим бонусам.

За даними Фабріціо Романо, Онана вже підписав документи на трансфер.

Нагадаємо, що у складі Трабзонспора грають троє українців: Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов.

