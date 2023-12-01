Камерунський голкіпер Андре Онана може пропустити КАН-2023, що пройде в Кот-д'Івуарі.

Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана не має бажання їхати на Кубок Африки, який відбудеться в січні. Про це пише Manchester Evening News. За інформаціює джерела, Онана боїться втратити місце в основному складі "червоних дияволів".

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Варто зазначити, окрім камерунця, в заявці Манчестер Юнайтед є ще два голкіпери: Алтай Байиндир, який перебрався з Фенербахче, і вічний резервіст Том Хітон.

КАН-2023 пройде в Кот-д'Івуарі з 13 січня по 11 лютого 2024 року. Чинним переможцем турніру є збірна Сенегалу.

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