Кріштіану Роналду нарешті відіграв повний матч, його команда здобула важку перемогу на Кіпрі. Дивіться відео голів та огляд матчу Омонія – Манчестер Юнайтед на Футбол 24.

Омонія шокувала Манчестер Юнайтед, зумівши обіграти більш статусного суперника у першому таймі. Гол Ансаріфарда на 34-й хвилині якийсь час залишався єдиним у грі.

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Манчестер Юнайтед зумів прокинутися лише після перерви, можна лише уявити, як лютував у роздягальні Ерік Тен Хаг. Але головним героєм зустрічі став не Кріштіану Роналду, який нарешті вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі повну гру. Перемогу своїй команді приніс Маркус Рашфорд, який цього вечора відзначився дублем. Спочатку форвард збірної Англії забив на 53-й хвилині, потім – на 84-й. Між цими результативними діями Рашфорд ще й встиг гольову передачу на Антоні Марсьяля зробити.

За п'ять хвилин до завершення основного часу кіпріоти забили другий м'яч – відзначився Ніколас Панайоту. Після цього перестрілку у Нікосії було завершено.