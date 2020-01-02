Ольмо прокоментував інтерес Барселони

Півзахисник Динамо Загреб Дані Ольмо розповів про можливий трансфер у Барселону у зимове трансферне вікно.

"Я щасливий, що чутки стали конкретною пропозицією, і Барселона розглядає можливість повернути мене додому. Я провів шість років у Ла Масії, і вони навчили мене цінностей, яких я дотримуюсь протягом усього життя.

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Моя мета – потрапити на чемпіонат Європи. Мені буде важко це зробити, якщо наступні півроку я гратиму у чемпіонаті Хорватії. Я хочу зробити крок вперед. І не тільки заради поїздки на чемпіонат Європи, але й щоб продовжувати вдосконалюватися", – розповів Ольмо в коментарі L'Esportiu.

В поточному сезоні чемпіонату Хорватії Дані провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами. Нагадаємо, Ольмо також забивав донецькому Шахтарю в поточному розіграші Ліги чемпіонів.

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