Ольмо казковим дублем за дві хвилини змушує Барселону кусати лікті – ефектні відео

Хавбек РБ Лейпциг Дані Ольмо феєрично розпочав матч 31 туру Бундесліги проти Хоффенхайма.

Лейпциг поїхав у гості до Хоффенхайма. Матч заледве розпочався, а головний герой зустрічі вже визначився. Це – Дані Ольмо, новачок "биків".

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На 9-й хвилині Ольмо забив перший м'яч. Іспанець розігнав контратаку пасом на правий фланг, отримав передачу у відповідь від Мукієле, класно розібрався у штрафному майданчику та розстріляв ближній кут.

Через дві хвилини Дані забив вдруге. Знову швидка атака, Анхеліньо вирізав з глибини на Забітцера, той головою скинув під удар Ольмо, а іспанець в один дотик загнав м'яч у той же ближній кут.

Нагадаємо, що Ольмо пройшов академію Барселони, але потім втік за ігровою практикою в загребське Динамо. Дані яскраво проявив себе в Лізі чемпіонів і в матчах за молодіжні збірні Іспанії, привернувши увагу європейських топ-клубів.

У січні Ольмо перейшов у РБ Лейпциг за 20 мільйонів євро (Transfermarkt). Він поки що не став стабільним гравцем основи німецької команди, але регулярно отримує шанси від Юліана Нагельсманна. Класні перфоманси Дані в Бундеслізі змушують Барселону кусати лікті через втрату чергового таланта.

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