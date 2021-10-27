Фінляндія, Вейккаусліга, 26-й тур

Сейнайокі – КуПС – 2:2

Голи: Олійник, 8, Джервіс, 38 – Вайрюнен, 36, 77 (пен.)

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У поєдинку проти лідера фінської першості Денис Олійник вийшов з перших хвилин. Вже на восьмій хвилині українець вивів свою команду вперед, замкнувши головою навіс з кутового. Наприкінці тайму КуПС зрівняв, але Сейнайокі зумів забити в роздягальню і піти на перерву переможцем.

В середині другого тайму господарі пропустили з пенальті і звели поєдинок унічию. Олійник покинув поле на 88-й хвилині, ставши одним з героїв матчу. До слова, цей гол став для українця сьомим у чемпіонаті, ще в його активі є два асисти.

Перемога принесла Сейнайокі 45 очок і залишила на четвертій сходинці турнірної таблиці, КуПС набрав 57 очок і втратив лідерство, пропустивши вперед ХІК.

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