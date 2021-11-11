"Людині протягом дня понад 60 тисяч думок на думку спадає. На сьогоднішній день я реально дивлюся на речі і розумію, що зараз потрапити до збірної України дуже важко.

Олійник здобув медаль чемпіонату Фінляндії

Я з Олександром Петраковим ніколи не працював, але ми знайомі та знаємо один одного. Тому що він тренував юнацьке Динамо, а я був в академії Динамо. Ми грали один проти одного. Шанси України поїхати на ЧС? Гарні шанси. Треба обіграти Боснію, і тоді думаю, що все буде добре. Нам це під силу, ми можемо це зробити та зробимо це", – заявив Олійник у коментарі Meta-ratings.

Додамо, що 34-річний форвард провів 12 матчів за збірну України, однак останній виклик отримував ще в жовтні 2015-го.

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