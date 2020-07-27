toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Олійник відзначився дебютним голом в сезоні за Сейнайокі

12:35 - Читать на русском
Олійник відзначився дебютним голом в сезоні за Сейнайокі
Денис Олійник / фото: ФК Сейнайокі

Півзахисник фінського Сейнайокі Денис Олійник відзначився голом в матчі 5-го туру чемпіонату Фінляндії проти КуПС (1:2).

Чемпіонат Фінляндії 2020, 5-й тур

КуПС – Сейнайокі – 2:1

Голи: Айонс, 5, (аг.), Нісканен, 18 – Олійник, 63

Вилучення: Вайнонпаа, 73 (Сейнайокі)

КуПС встановив комфортну перевагу вже на 18 хвилині після автоголу Айонса та голу Нісканена. В другій половині Сейнайокі активізувався та відіграв один м'яч зусиллями Олійника, який замкнув флангову подачу. Однак, вилучення Вайнонпаа стало ще однією перешкодою на шляху до камбеку і КуПС втримав перемогу.

Динамо розірвало контракт з юним вихованцем, який зацікавив клуби Серії А, – ЗМІ

Зазначимо, що це був перший гол Олійника після початку нового сезону в чемпіонаті Фінляндії. Його Сейнайокі посідає лише 9 місце, набравши всього 4 очки у 5 турах.

Вест Хем – Астон Вілла: Ярмоленко забив чемпіону світу, опинився у топі найкращих, але є величезний мінус

blog_ava
Ювентус достроково став чемпіоном Італії, здолавши Сампдорію, – в Серії А визначились усі учасники єврокубків
00:43
5083
Теги
Сейнайокі Сейнайокі Українці за кордоном Світ Денис Денис Олійник Відеоновини
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
5
год
:
47
хв
Чорноморець
19:00
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук