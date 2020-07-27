Олійник відзначився дебютним голом в сезоні за Сейнайокі

Чемпіонат Фінляндії 2020, 5-й тур

КуПС – Сейнайокі – 2:1

Голи: Айонс, 5, (аг.), Нісканен, 18 – Олійник, 63

Вилучення: Вайнонпаа, 73 (Сейнайокі)

КуПС встановив комфортну перевагу вже на 18 хвилині після автоголу Айонса та голу Нісканена. В другій половині Сейнайокі активізувався та відіграв один м'яч зусиллями Олійника, який замкнув флангову подачу. Однак, вилучення Вайнонпаа стало ще однією перешкодою на шляху до камбеку і КуПС втримав перемогу.

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Зазначимо, що це був перший гол Олійника після початку нового сезону в чемпіонаті Фінляндії. Його Сейнайокі посідає лише 9 місце, набравши всього 4 очки у 5 турах.

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