Олійник: У Сейнайокі мені запропонували контракт до кінця кар'єри

Півзахисник Сейнайокі Денис Олійник зізнався, що може грати за свій поточний клуб до кінця кар'єри.

"Я не продовжував контракт з Сейнайокі. Після закінчення минулого сезону у мене була опція пролонгації угоди, вона просто набула чинності.

Олійник голом допоміг Сейнайокі здійснити камбек у матчі проти Інтер Турку

Проте, у мене є домовленість з президентом, що якщо мені надійде більш вигідна пропозиція, мене відпустять. Але змінювати прописку на якісь мінімально кращі умови, я не бачу сенсу.

На сьогоднішній день в Сейнайокі мені запропонували контракт до кінця кар'єри, а потім роботу в клубі. Я поки роздумую над цим", – цитує Олійника "Команда №1".

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