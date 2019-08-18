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Олійник: У Сейнайокі мені запропонували контракт до кінця кар'єри

09:43 230 Читать на русском
Олійник: У Сейнайокі мені запропонували контракт до кінця кар'єри
Денис Олійник / Сейнайокі

Півзахисник Сейнайокі Денис Олійник зізнався, що може грати за свій поточний клуб до кінця кар'єри.

"Я не продовжував контракт з Сейнайокі. Після закінчення минулого сезону у мене була опція пролонгації угоди, вона просто набула чинності.

Олійник голом допоміг Сейнайокі здійснити камбек у матчі проти Інтер Турку

Проте, у мене є домовленість з президентом, що якщо мені надійде більш вигідна пропозиція, мене відпустять. Але змінювати прописку на якісь мінімально кращі умови, я не бачу сенсу.

На сьогоднішній день в Сейнайокі мені запропонували контракт до кінця кар'єри, а потім роботу в клубі. Я поки роздумую над цим", – цитує Олійника "Команда №1".

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Світ Денис Олійник Денис Олійник Сейнайокі Сейнайокі Українці за кордоном
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