Олійник п'ятою забив 11-й гол за Сейнайокі у сезоні-2020

Форвард Сейнайокі Денис Олійник відзначився 11-м голом за фінську команду.

Денис Олійник вчергове забив гол за СІК. Цього разу жертвою українця став ВПС. Поєдинок завершився внічию 1:1.

Яремчук суттєво подорожчав за версією Transfermarkt

На 88-й хвилині форвард прийняв м'яч у штрафному і п'ятою пробив у кут воріт. Це вже 11-й гол Олійника у нинішньому сезоні чемпіонату Фінляндії. Також він віддав 2 асисти.

Сейнайокі наразі перебуває на 8 позиції в турнірній таблиці.

Лунін витворяє дива, але він без шансів – іспанські ЗМІ пишуть про крах чемпіона, а фанати дивуються грі за Україну