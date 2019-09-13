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Олійник п'ятою забив 11-й гол за Сейнайокі у сезоні-2020

22:37 1622 Читать на русском
Олійник п'ятою забив 11-й гол за Сейнайокі у сезоні-2020
Денис Олійник / ФК СІК

Форвард Сейнайокі Денис Олійник відзначився 11-м голом за фінську команду.

Денис Олійник вчергове забив гол за СІК. Цього разу жертвою українця став ВПС. Поєдинок завершився внічию 1:1.

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На 88-й хвилині форвард прийняв м'яч у штрафному і п'ятою пробив у кут воріт. Це вже 11-й гол Олійника у нинішньому сезоні чемпіонату Фінляндії. Також він віддав 2 асисти.

Сейнайокі наразі перебуває на 8 позиції в турнірній таблиці.

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