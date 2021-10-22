Вейккаусліга, 25-й тур

Сейнайокі – Ільвес – 4:2

Голи: Нгуекам, 11, 70, Олійник, 32, Вайніонпа, 78 – Ветелі, 90+1, Юккола, 90+4

Зі стартових хвилин поєдинок чемпіонської групи Вейккаусліги проти Ільвеса розпочинав Денис Олійник. Його Сейнайокі швидко вийшов вперед, а український вінгер зумів стати героєм, подвоївши перевагу ще до перерви. Для Дениса це шостий гол у чемпіонаті, ще в його активі є два асисти.

Олійник продовжив контракт із Сейнайокі

У другому таймі колектив українця відвантажив ще два м'ячі, та, здавалось, гарантував собі впевнену перемогу. Але Ільвес у доданий арбітром час трішки зіпсував настрій Денису, забивши двічі.

Сейнайокі набрав 44 залікові бали та піднявся на третю сходинку, а нинішній суперник з 33 очками замикає чемпіонський секстет. На Олійника і Ко у поточному сезоні ще чекають дві зустрічі – 27 та 31 жовтня.

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