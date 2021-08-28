Чемпіонат Фінляндії, 17-й тур

Сейнайокі – Хака – 4:0

Голи: Нгуекам, 7, 77, Олійник, 51, Джервіс, 78

Олійник голом долучився до камбеку Сейнайокі у чемпіонаті Фінляндії

Денис Олійник знову забив за свою команду. Українець з'явився на полі з перших хвилин і відіграв увесь поєдинок, долучившись до розгрому суперника. На початку другого тайму екс-вінгер збірної України скористався божевільною помилкою суперника, який під час атаки на ворота Сейнайокі вирішив відпасувати на свого партнера в центр поля.

Олійник перехопив м'яч, протягнув його через пів поля, увірвався у штрафний майданчик, зробив кілька фінтів і, обігравши захисника, подвоїв рахунок у матчі. Цей гол став для Дениса другим поспіль в рамках чемпіонату. Згодом українець долучився і до третього гола команди, асистувавши форварду Аріелю Нгуекаму.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Сейнайокі у чемпіонаті Фінляндії 15 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.

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