Екс-гравець збірної України оголосив про продовження контракту із Сейнайокі.

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"Я ухвалив рішення продовжити контракт ще на один рік з клубом, який вже став мені близьким. Я тут перебуваю більше 3 років і хочу висловити велику подяку всім. Зараз вся увага на 3 гри, які залишились, все в наших руках", – написав Олійник в Instagram.

Додамо, що в поточному сезоні 34-річний українець провів 30 матчів, в яких відзначився 9 голами та 2 асистами. Сейнайокі у чемпіонаті Фінляндії посідає четверту сходинку, яка дає право на Лігу конференцій.

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