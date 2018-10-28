Олійник порівняв чемпіонат Фінляндії з УПЛ

Екс-форвард збірної України Денис Олійник підбив підсумок свого виступу за команду Сейнайокі в чемпіонаті Фінляндії.

"Сезон закінчений. Я хочу сказати величезне дякую, команді, тренерському штабу, президенту клубу. Я практично закінчив з футболом, але завдяки вам, відчуваю себе футболістом, відчуваю потрібним і затребуваним, а це додає сил і впевненості!

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Я знаю, як у нас кажуть, що Фінляндія з лижниками грає, сліпих возить, і так далі. Скажу тільки одне, якщо не брати до уваги Динамо і Шахтар, ой як нам далеко до Фінляндії. Не в образу іншим, я маю на увазі, якщо брати все до уваги", – написав Олійник на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, футболіст є вихованцем київського Динамо, також виступав у складі Металіста, Дніпра, Вітесса, Дармштадта, Десни та Геліоса.

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Сейнайокі завершив сезон на 9 місці в турнірній таблиці чемпіонату Фінляндії, маючи у своєму активі 32 очки. Олійник провів за фінську команду 13 матчів, у яких забив 4 голи.