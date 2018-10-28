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Олійник порівняв чемпіонат Фінляндії з УПЛ

12:46 366 Читать на русском
Олійник порівняв чемпіонат Фінляндії з УПЛ
Денис Олійник / фото із соцмереж

Екс-форвард збірної України Денис Олійник підбив підсумок свого виступу за команду Сейнайокі в чемпіонаті Фінляндії.

"Сезон закінчений. Я хочу сказати величезне дякую, команді, тренерському штабу, президенту клубу. Я практично закінчив з футболом, але завдяки вам, відчуваю себе футболістом, відчуваю потрібним і затребуваним, а це додає сил і впевненості!

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Я знаю, як у нас кажуть, що Фінляндія з лижниками грає, сліпих возить, і так далі. Скажу тільки одне, якщо не брати до уваги Динамо і Шахтар, ой як нам далеко до Фінляндії. Не в образу іншим, я маю на увазі, якщо брати все до уваги", – написав Олійник на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, футболіст є вихованцем київського Динамо, також виступав у складі Металіста, Дніпра, Вітесса, Дармштадта, Десни та Геліоса.

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Сейнайокі завершив сезон на 9 місці в турнірній таблиці чемпіонату Фінляндії, маючи у своєму активі 32 очки. Олійник провів за фінську команду 13 матчів, у яких забив 4 голи.

Сезон закончен ,Я хочу сказать огромное спасибо, команде ,тренерскому штабу ,президенту клуба , я практически закончил с футболом ,но благодаря вам @sjk_seinajoki ,я чувствую себя футболистом , чувствую нужным и востребованным ,а это придаёт сил и уверенности ! Я , знаю как у нас говорят, Финляндия ,с лыжниками играет , слепых возит ,и так далее ,я скажу только одно ,если не брать Динамо и Шахтер ,ой как нам далеко до Финляндии‍♂️,не в обиду остальным ,я имею ввиду ,если брать всё во внимание

Допис, поширений Denys11 (@oliinyk2211)

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Українці за кордоном Денис Олійник Денис Олійник Сейнайокі Сейнайокі Світ
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