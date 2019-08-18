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Олійник оцінив шанси збірної України вийти на Євро-2020

12:21 395 Читать на русском
Олійник оцінив шанси збірної України вийти на Євро-2020
Збірна України / УАФ

Колишній півзахисник збірної України Денис Олійник поділився думою про останні виступи національної команди.

"У колективі збірної утворився хороший сплав досвіду і молодості. Команда Андрія Шевченка намагається грати в цікавий футбол. У матчах з португальцями і сербами був здобутий гідний результат. Невеликі проблеми були з Люксембургом, але, думаю, це сталося на тлі втоми після поєдинків з більш сильними опонентами. Трохи не вистачило емоцій, але головне, що "синьо-жовті" взяли максимум.

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Також не варто забувати, що через травму був відсутній Ярмоленко, Коноплянка був не в тонусі. Однак, минулі матчі показали, що Женя голодний до гри. Думаю, коли всі хлопці будуть в оптимальних кондиціях, команда зможе показувати ще більш яскравий, видовищний і результативний футбол.

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Зараз головне не дивитися в турнірну таблицю, а продовжувати в тому ж дусі, виходити на кожен матч як на вирішальний і намагатися набирати очки по максимуму. Шанси вийти до фінальної частини чемпіонату Європи у збірної України великі", – сказав Олійник в інтерв'ю "Команда №1".

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