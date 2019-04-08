toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ШАХТАР - ДИНАМО ІНГУЛЕЦЬ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Олійник голом приніс Сейнайокі перемогу в дебютному матчі чемпіонату

00:10 137 Читать на русском
Олійник голом приніс Сейнайокі перемогу в дебютному матчі чемпіонату
Денис Олійник / ФК Сейнайокі

Український півзахисник фінського Сейнайокі Денис Олійник результативно розпочав новий сезон у Вейккауслізі.

Фінляндія, Вейккаусліга, 1-й тур

Сейнайокі – ХІФК – 1:0

Гол: Олійник, 85

Яковенко голом допоміг Есб'єргу вирвати нічию, дубль Гриня та асист Юрченка посприяли розгромній перемозі Вайле

Господарі поля контролювали гру впродовж усіх 90 хвилин, але довго не могли втілити перевагу в забиті м'ячі. Зрештою, долю матчу вирішив один м'яч, а забив його саме українець. За п'ять хвилин до фінального свистка Денис Олійник головою класно замкнув навіс Толонена з правого флангу.

Прошёл первый тур в чемпионате Финляндии Деня Олейник стал героем стартовой игры своего клуба ?️️ Он забил 1️⃣ гол в чемпионате на 9️⃣0️⃣ минуте, и принёс важные очки в «копилочку» ️️ Я очень рад за Дениса, он нашёл в себе силы после всех своих потрясений и проблем, и восстал из пепла как «Феникс» ?️ Его не сломал «Пусть говорят» с Малаховым, его не сломал опыт игры в «Первой лиге» Украины ️️ Он не побоялся финских холодов, и белых ночей ️ Стал одним из самых ярких футболистов чемпионата Финляндии, и начинает возвращать свой высокий уровень игры ️?️ Я уверен что сезон 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ будет крутой, и результативный для «Дэниса он файр»

Допис, поширений ️ Mr. Pankov ️ (@mr_pankov_aleksandr_official)

Теги
Світ Українці за кордоном Денис Олійник Денис Олійник ХІФК ХІФК Сейнайокі Сейнайокі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
4
хв
Челсі
22:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук