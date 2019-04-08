Олійник голом приніс Сейнайокі перемогу в дебютному матчі чемпіонату

Український півзахисник фінського Сейнайокі Денис Олійник результативно розпочав новий сезон у Вейккауслізі.

Фінляндія, Вейккаусліга, 1-й тур

Сейнайокі – ХІФК – 1:0

Гол: Олійник, 85

Яковенко голом допоміг Есб'єргу вирвати нічию, дубль Гриня та асист Юрченка посприяли розгромній перемозі Вайле

Господарі поля контролювали гру впродовж усіх 90 хвилин, але довго не могли втілити перевагу в забиті м'ячі. Зрештою, долю матчу вирішив один м'яч, а забив його саме українець. За п'ять хвилин до фінального свистка Денис Олійник головою класно замкнув навіс Толонена з правого флангу.