Форвард Сейнайокі Денис Олійник оцінив свої шанси на виклик до розташування збірної України у 2022 році.

"Що думаю стосовно можливого виклику до збірної України? Думки в голові крутяться, мабуть, у будь-якої людини. У мене також вони крутилися. На жаль, напевно, у нас гадають, що чемпіонат Фінляндії – слабкий, що це не рівень збірної. Плюс, напевно, дивляться на вік.

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На знаю, може, я переоцінюю себе, але думаю, що картину в збірній я не зіпсував би, якби отримав такий шанс, виділили б мені час. Думаю, я скористався б цим шансом. Тут від мене мало що залежить, тому часто про це не думаю.

Зараз хороша збірна України, є гравці, які підходять для команди – і Мудрик, і багато молодих хороших футболістів. Вважаю, що наша збірна має велику перспективу", – поділився Олійник у коментарі YouTube-каналу Буковини.

Нагадаємо, що Денис востаннє викликався до лав національної збірної ще у 2014 році. Зараз нападник грає за фінський Сейнайокі, у минулому сезоні відіграв у 33 поєдинках, в яких забив 11 голів та віддав 2 асисти.

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