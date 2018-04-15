Олівер та його дружина отримали смертельні погрози після матчу Реал – Ювентус

Англійський арбітр зустрічі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал – Ювентус (1:3) Майкл Олівер та його дружина отримали сотні погроз після матчу.

Олівер не має сторінок у соцмережах, але дружина зареєстрована у Twitter, де їй погрожували фанати. А згодом у мережі були опубліковані номери телефонів Майкла та його коханої. Після цього вони почали отримувати дзвінки зі смертельними погрозами.

Зараз поліція вже почала розслідування у цій справі. Про це інформує ВВС.

Ким є суддя скандального матчу Реал – Ювентус Майкл Олівер: компрометуюче фото

Нагадаємо, Майкл Олівер призначив у середу, 11 квітня, пенальті, за який Джанлуїджі Буффон назвав його людиною зі смітником замість серця.

Ювентус відігрався після домашньої поразки 0:3, проте англійський суддя призначив на останніх секундах суперечливий пенальті у ворота гостей на користь Реала. Це рішення, разом із вилученням Буффона за протести, вирішило долю протистояння.