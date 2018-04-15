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Олівер та його дружина отримали смертельні погрози після матчу Реал – Ювентус

11:00 602 Читать на русском
Олівер та його дружина отримали смертельні погрози після матчу Реал – Ювентус
Майкл Олівер

Англійський арбітр зустрічі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал – Ювентус (1:3) Майкл Олівер та його дружина отримали сотні погроз після матчу.

Олівер не має сторінок у соцмережах, але дружина зареєстрована у Twitter, де їй погрожували фанати. А згодом у мережі були опубліковані номери телефонів Майкла та його коханої. Після цього вони почали отримувати дзвінки зі смертельними погрозами.

Зараз поліція вже почала розслідування у цій справі. Про це інформує ВВС.

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Нагадаємо, Майкл Олівер призначив у середу, 11 квітня, пенальті, за який Джанлуїджі Буффон назвав його людиною зі смітником замість серця.

Ювентус відігрався після домашньої поразки 0:3, проте англійський суддя призначив на останніх секундах суперечливий пенальті у ворота гостей на користь Реала. Це рішення, разом із вилученням Буффона за протести, вирішило долю протистояння.

Ліга чемпіонів 2017/18 1/4 фіналу, матчі-відповідіСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Ювентус: Середа 11 квітня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
1 : 3
Ювентус
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Теги
Реал Мадрид - Ювентус Майкл Олівер Майкл Олівер Ліга чемпіонів футбольні фанати Арбітри
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