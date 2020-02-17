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Олівер і Чакир отримали призначення на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

17 лютого 19:24 229 Читать на русском
Олівер і Чакир отримали призначення на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Майкл Олівер / Reuters

Визначилися суддівські бригади, які обслуговуватимуть перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Аталантою з Бергамо та іспанською Валенсією і протистояння лондонського Тоттенхема та німецького РБ Лейпциг.

 

УЄФА призначив арбітрів на матчі середи першого раунду плей-офф ЛЧ. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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На поєдинку між Аталантою і Валенсією працюватимуть англійські судді. Головним арбітром стане Майкл Олівер, йому допомагатимуть лайнсмени Стюарт Берт і Саймон Беннет. Роль четвертого рефері виконає Мартін Аткінсон, а з системою VAR працюватимуть Кріс Кавена та Крейг Поусон.

Натомість матч Тоттенхема проти РБ Лейпциг довірили Джюнейту Чакиру. На лініях відпрацюють Бахатин Дуран і Тарік Енгюн. Четвертий арбітр – Халіл Мелер. А спірні епізоди за допомогою системи Відеоасистент рефері розглядатимуть Мете Калкаван і Абдулкадір Бітіген.

До слова, поєдинки Аталанта – Валенсія та Тоттенхем – РБ Лейпциг відбудуться у середу, 19 лютого. Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

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Теги
Ліга чемпіонів Арбітри Джюнейт Чакир Джюнейт Чакир Майкл Олівер Майкл Олівер Аталанта - Валенсія Тоттенхем - РБ Лейпциг
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