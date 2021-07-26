Атлет повинен був представляти М'янму у турнірі з плавання ОІ-2020 на дистанції 50 метрів вільним стилем. Проте заявив, що не хоче змагатись під рідним прапором через нещодавній військовий переворот.

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Він Хтет Оо також поскаржився на порушення прав людини на своїй батьківщині та закликав Міжнародний олімпійський комітет відсторонити усю збірну М'янми від участі в Іграх. Раніше 27-річний плавець просив дозволу в організації виступити на Олімпіаді у Токіо під нейтральним прапором, однак комітет відмовив йому під приводом політичного нейтралітету.

"Коли стався переворот, я вирішив не представляти М'янму під її прапором, під військовим режимом. Прийняти м'янмський Олімпійський комітет таким, який він є зараз, – означає визнати легітимність кривавого режиму", – цитує Він Хтета Оо видання Time.

Зазначимо, спортсмен є автором одразу трьох рекордів з плавання у вільному стилі на своїй батьківщині – у запливі на 50 метрів, 100 метрів та 200 метрів. Він Хтет Оо здобув путівку на Олімпійські ігри у Токіо завдяки успішному виступу на Іграх Південно-східної Азії 2019-го.

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