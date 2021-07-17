Олімпійські ігри-2020 відкриє імператор Японії
Імператор Японії Нарухіто виступить з вітальною промовою на відкритті Олімпіади у Токіо.
Монарх відвідає церемонію один, без інших членів імператорської родини, повідомляє NHK.
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Однак він та його рідні не будуть присутніми на жодному зі змагань, щоб особистим прикладом підтримати рішення організаторів Олімпіади у Токіо провести турнір без глядачів. Відповідно до Олімпійської хартії, саме голова держави оголошує початок форуму.
Зауважимо, що батько нинішнього імператора Акіхіто відкривав зимову Олімпіаду у японському місті Нагано-1988, а дід Хірохіто оголосив про початок літніх Ігор в Токіо-1964 та зимового форуму в Саппоро-1972.
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