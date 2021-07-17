Бундестім готується до Олімпійських ігор і 17 липня проводила спаринг проти Гондураса. Гра несподівано завершилася на 85-й хвилині, коли німецька команда пішла з поля через расистські образи.

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Жертвою став захисник берлінської Герти Джордан Торунаріга. Інформацію підтвердив наставник німців Штефан Кунц: "Якщо когось із наших гравців ображають на расовому підгрунті, ми не маємо можливості продовжувати грати".

Як зазначає видання Goal, було неможливо, щоб це расистські вигуки пролунали з трибун, оскільки товариські матчі проводились за зачиненими дверима у Вакаямі, в Японії.

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