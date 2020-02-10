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Олімпійська збірна Бразилії розбила Аргентину – не обійшлось без українського сліду

13:34 567 Читать на русском
Олімпійська збірна Бразилії розбила Аргентину – не обійшлось без українського сліду
Майкон та Додо / instagram Додо

Збірна Бразилії розгромила Аргентину (3:0) та кваліфікувалась на Олімпійські ігри 2020 року. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Відбір до Олімпійських ігор-2020.

Аргентина – Бразилія – 0:3

Голи: Паулінью, 13, Кунья, 30, 55

Олімпійська збірна Бразилії не помітила Аргентину, розгромивши принципового суперника. Гру зробили представники Бундесліги Паулінью та Кунья. В першому таймі вони оформили комфортну перевагу вже на 30 хвилині. А по перерві Паулінью асистував Куньї, який поставив крапку в цьому поєдинку.

Додо травмувався в розташуванні збірної Бразилії U-23

Зазначимо, що в заявці "пентакампеонів" були Майкон та Додо. Щоправда, зіграв лише перший, з'явившись на заміну на 81 хвилині.

Ця перемога стала для бразильців вирішальною, адже Бразилія оформила путівку на Олімпійські ігри-2020, які відбудуться в Токіо.

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