Олімпія відмовилася купувати Дерліса у Динамо – парагвайський клуб назвав причину

Парагвайська Олімпія не буде купувати нападника Дерліса Гонсалеса, права на якого належать Динамо.

Один з керівників Олімпії Мігель Брунотт заявив, що сума у 6 млн доларів, яку хочуть отримати "біло-сині", є непідйомною для клубу.

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"Гроші, які просить київське Динамо, нереальні для нас. У нас немає на це бюджету. Ми зробили остаточну пропозицію, але не змогли досягти угоди. Зараз цей трансфер – закрита тема", – цитує функціонера versus.com.py.

Нагадаємо, Дерліс перейшов у Динамо влітку 2015 року з Базеля. З 2018 року він виступає на правах оренди за бразильський Сантос. Контракт Дерліса з Динамо розрахований до літа 2020 року.

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