Парагвайська Олімпія вже постраждала від того, що досі не погасила борг перед київським Динамо за трансфер Дерліса Гонсалеса.

Олімпія не зможе підписувати гравців у наступне трансферне вікно через санкції з боку ФІФА, повідомляє журналіст Бруно Понт у своєму твіттері.

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Втім, цю заборону можуть і зняти. Як повідомляє журналіст Елвін Кобс, для цього клуб має виплатити не тільки суму, яку заборгував перед Динамо, але й заплатити штраф.

Нагадаємо, що CAS поставив крапку в скандальній справі щодо боргу парагвайців перед Динамо. Гранд завинив чемпіону України 5 млн доларів. У 2020 році парагвайці домовилися про викуп 50 % прав на Дерліса та мали виплатити всю суму чотирма траншами, але так цього і не зробили.

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Atención: #Olimpia recibió la sanción de FIFA por incumplimiento de pago al Dínamo Kiev por el pase de Derlis González. Prohibición de contratar en el próximo periodo de pases. pic.twitter.com/LL2d1jF2L1 — Bruno Pont (@BrunoPont) December 3, 2021