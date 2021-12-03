Олімпія отримала санкції від ФІФА через затримки виплат перед Динамо за трансфер Дерліса
Парагвайська Олімпія вже постраждала від того, що досі не погасила борг перед київським Динамо за трансфер Дерліса Гонсалеса.
Олімпія не зможе підписувати гравців у наступне трансферне вікно через санкції з боку ФІФА, повідомляє журналіст Бруно Понт у своєму твіттері.
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Втім, цю заборону можуть і зняти. Як повідомляє журналіст Елвін Кобс, для цього клуб має виплатити не тільки суму, яку заборгував перед Динамо, але й заплатити штраф.
Нагадаємо, що CAS поставив крапку в скандальній справі щодо боргу парагвайців перед Динамо. Гранд завинив чемпіону України 5 млн доларів. У 2020 році парагвайці домовилися про викуп 50 % прав на Дерліса та мали виплатити всю суму чотирма траншами, але так цього і не зробили.
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