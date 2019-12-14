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Олімпія готова викупити у Динамо права на Дерліса Гонсалеса – парагвайці пропонують смішну суму

11:14 715 Читать на русском
Олімпія готова викупити у Динамо права на Дерліса Гонсалеса – парагвайці пропонують смішну суму
Дерліс Гонсалес / FOX Sports Brasil

Парагвайська Олімпія продовжує працювати над переходом нападника Динамо Дерліса Гонсалеса.

Клуб з Асунсьйона готовий придбати 25-річного футболіста за 2,68 млн євро, інформує Be Soccer. Парагвайці не хочуть чекати на підписання гравця до закінчення його контракту з Динамо (1 липня 2020 року).

Динамо не відпустило Дерліса Гонсалеса в Олімпію – кияни наполягають на повноцінному трансфері парагвайця

До слова, раніше Олімпія намагалася взяти Дерліса в оренду, але Динамо наполягло на повноцінному трансфері.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес перейшов у Динамо влітку 2015 зі швейцарського Базеля за 9,4 млн євро. У 2018 кияни віддали парагвайця в оренду бразильському Сантосу. В минулому чемпіонаті Бразилії він забив 1 гол у 16 матчах.

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