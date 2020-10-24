"Тренування інтенсивні і цікаві. Багато тактики і перебудов. Мені подобається, що у тренера є своє бачення гри, він хоче бачити комбінаційний футбол, вимагає конкретних дій від гравців на їхніх позиціях, не боїться ризикувати, пробувати нові ідеї. Видно, що йде постійний пошук покращення. Коуч живе футболом. Я з нетерпінням чекаю дебюту і готовий битися за результат, за тренера і за одноклубників.

Олімпік підсилився гравцем Ліона

Десна? Про Десну я дізнався тільки на теоретичних заняттях під час тижневого циклу підготовки. Фактурна команда, яка виступає практично одним складом. Вони добре грають при стандартах. Тренери вказали нам на деякі особливості, про які я, звичайно ж, не стану говорити, але, в будь-якому випадку, наша команда зараз перебуває в хорошому тонусі.

Олімпік показує якісний футбол. Якщо ми будемо зберігати концентрацію з першої до останньої секунди – зможемо обіграти будь-якого суперника в чемпіонаті", – цитує Іссьяра Драме офіційний сайт Олімпіка.

Зауважимо, француз, який є вихованцем Ліона, нещодавно підписав контракт з донеччанами на два роки. Його команда сьогодні, 24 жовтня, зіграє з Десною в рамках 7-го туру УПЛ, початок о 17:00.

Олімпік – Десна, Львів – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ