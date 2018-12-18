Олімпік зможе домогтись перегляду справи про договірні матчі, – Бурбас

Інтерв’ю — 17:00 4068
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"Зінченку вправили кістки ще в роздягальні". Сергій Кравченко – про те, чим живуть наші легіонери та англійський футбол
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Жеребкування ЛЧ в найкращих традиціях: "солодка булочка", дострокові фінали і матчі рівня Ліги ЄвропиЛіга чемпіонів — 12:15 2977
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Моурінью звільнений з посади головного тренера Манчестер ЮнайтедАнглія — 11:52 8881
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Галатасарай вже надрукував футболки з прізвищем Селезньова, – агент українцяТуреччина — 10:07 2465
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"Динамо на світлові роки позаду Шахтаря", пекло календаря і погрози киянам: "проросійські" греки радіють жеребкуванню ЛЄЛіга Європи — 09:00 6359
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