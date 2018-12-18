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Олімпік зможе домогтись перегляду справи про договірні матчі, – Бурбас

16:36 115 Читать на русском
Олімпік зможе домогтись перегляду справи про договірні матчі, – Бурбас
Олімпік зможе добитися перегляду справи про договірні матчі

Донецький Олімпік не втрачає надії відчистити свою репутацію від гучної справи про договірні матчі.

"Ворскла та Арсенал не підтримали Олімпік в проханні відправити справу щодо підозри у договірняках на повторний розгляд.

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Це не завадить зареєструвати колективний лист до Апеляційного Комітету. Адже клуб Гельзіна заручився необхідними голосами 2/3 учасників Прем`єр-ліги", – написав Бурбас у твіттері.

Нагадаємо, молодіжні команди донецького Оліміпіка U-19 та U-21 відсторонені від офіційних змагань через участь у матчах з фіксованим результатом.

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Теги
Ігор Бурбас Олімпік U-21 Олімпік U-21 Владислав Гельзін Владислав Гельзін Олімпік Олімпік
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