Іранець, який після першого кола УПЛ ділить першу сходинку рейтингу бомбардирів з динамівцем Віктором Циганковим, нещодавно став футболістом луганської Зорі.

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Олімпік на своєму офіційному сайті попрощався з Шахабом та побажав йому успіху в новій команді. Окрім того, донеччани повідомили, що цей трансфер став рекордним в історії клубу. Сторони офіційно суму не називали, однак раніше президент Олімпіка Владислав Гельзін зізнався, що домовився з власником Зорі Євгеном Геллером про компенсацію у розмірі 365 тисяч доларів.

До слова, за неповних півтора року виступів у складі Олімпіка 25-річний іранський форвард зіграв у 36-ти поєдинках, зумівши 14 разів відзначитися забитими м'ячами і віддати 3 результативні передачі.

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