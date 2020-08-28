Олімпік за крок від підписання аргентинського легіонера
Донецький Олімпік близький до трансферу хавбека аргентинського клубу Велес Сарсфілд.
Аргентинець Фабріціо Альваренга, який належить Велес Сарсфілд, найближчим часом може стати гравцем донецького Олімпіка.
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Як стало відомо Футбол 24, гравець уже перебуває у Києві та близький до підписання контракту. Деталі потенційної угоди наразі невідомі.
У минулому сезоні Другої ліги Аргентини хавбек провів 21 матч та відзначився лише трьома голами. За свою кар'єру 24-річний Фабріціо Альваренга встиг пограти за ряд аргентинських клубів. Трансферна вартість правого півзахисника наразі становить 350 тисяч євро.
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