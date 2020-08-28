Аргентинець Фабріціо Альваренга, який належить Велес Сарсфілд, найближчим часом може стати гравцем донецького Олімпіка.

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Як стало відомо Футбол 24, гравець уже перебуває у Києві та близький до підписання контракту. Деталі потенційної угоди наразі невідомі.

У минулому сезоні Другої ліги Аргентини хавбек провів 21 матч та відзначився лише трьома голами. За свою кар'єру 24-річний Фабріціо Альваренга встиг пограти за ряд аргентинських клубів. Трансферна вартість правого півзахисника наразі становить 350 тисяч євро.

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