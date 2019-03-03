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Олімпік втратив шанси на першу "шістку"

17:33 285 Читать на русском
Олімпік втратив шанси на першу "шістку"
Олімпік – Арсенал-Київ – 0:1 / ФК Олімпік

Олімпік після поразки від Арсенала-Київ у матчі 20 туру УПЛ втратив шанси на "шістку".

Арсенал-Київ здобув свою першу перемогу з жовтня і скоротив відставання від передостаннього Чорноморця.

Олімпік через цю поразку втратив шанси на потрапляння до першої "шістки". У підопічних В'ячеслава Шевчука 19 очок, і шоста Ворскла вже недосяжна, оскільки у полтавців 27 пунктів.

Наразі місце в основній "шістці" собі гарантували лише гранди українського футболу Шахтар і Динамо.

Теги
УПЛ Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олімпік Олімпік
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