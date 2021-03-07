Олімпік, схоже, міг серйозно поповнити казну клубу у разі позитивного результату в донецькому дербі.

Підопічні Юрія Калітвінцева мали подвійний стимул на матч проти Шахтаря. Якби Олімпік здобув хоч якісь очки в дербі, то міг би отримати солідну "винагороду", стверджує Meta-ratings.

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За даними джерела, команді було обіцяно 200 тисяч доларів у разі нічиєю, 250 тисяч – у випадку перемоги над "гірниками". Хто саме пропонував такі гроші донецькому Олімпіку видання не зазначає.

До слова, нещодавно ЗМІ повідомив, що Десна отримала 150 тисяч доларів від Шахтаря за нічийний результат у матчі з Динамо (1:1).

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