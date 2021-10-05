Донеччани у домашньому матчі не мали проблем з краматорською командою. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 12-й тур

Олімпік – Краматорськ – 3:1

Голи: Яловенко, 50, 84, Ходаковський, 90+3 – Вітенчук, 56 (пен.)

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Перший тайм матчу між Олімпіком і Краматорськом пройшов за переваги донеччан, однак минув без голів. Одразу по перерві господарі вийшли вперед – Роман Яловенко отримав м'яч на лінії, увірвався до штрафного майданчика, обіграв двох захисників і з дуже гострого кута поцілив у ворота. За п'ять хвилин Вадим Вітенчук з пенальті відновив статус-кво (Вадим Новіков завалив у власному штрафному Володимира Коробку).

Все йшло до бойової нічиєї, коли на 84-й хвилині Яловенко вийшов віч-на-віч із кіпером Краматорська, той у падінні зачепив сферу і, здавалось, перервав атаку, але Роман знову підхопив круглого і довів справу до логічного завершення. Вже у доданий час Микита Ходаковський отримав пас у штрафний майданчик і результативно пробив поміж ніг воротарю.

Перемога дозволила Олімпіку набрати 17 очок і піднятись на п'яту сходинку турнірної таблиці, Краматорськ з 12-ма балами – одинадцятий. Донеччани, до слова, тріумфують у третій зустрічі поспіль.

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