Олімпік визначився з домашнім стадіоном на сезон 2020/21 – клуб роздумував над переїздом в Одесу

У сезоні 2020/21 клуб Владислава Гельзіна гратиме на столичному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Київська арена залишиться домашнім стадіоном Олімпіка на наступний розіграш УПЛ, інформує офіційний Instagram клубу.

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До слова, у минулому сезоні донецька команда також грала на цій же арені. У першому турі Олімпік прийматиме Динамо – базовою датою матчу є 22 серпня.

Раніше президент клубу Владислав Гельзін хотів перевезти клуб в Одесу та об'єднатися з місцевим Чорноморцем, який виступає в Першій лізі.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 Олімпік посів 9 місце у Прем'єр-лізі, набравши 30 очок.

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