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Олімпік визначився з домашнім стадіоном на сезон 2020/21 – клуб роздумував над переїздом в Одесу

15:35 - Читать на русском
Олімпік визначився з домашнім стадіоном на сезон 2020/21 – клуб роздумував над переїздом в Одесу
Олімпік гратиме в Києві / офіційний сайт клубу

У сезоні 2020/21 клуб Владислава Гельзіна гратиме на столичному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Київська арена залишиться домашнім стадіоном Олімпіка на наступний розіграш УПЛ, інформує офіційний Instagram клубу.

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До слова, у минулому сезоні донецька команда також грала на цій же арені. У першому турі Олімпік прийматиме Динамо – базовою датою матчу є 22 серпня.

Раніше президент клубу Владислав Гельзін хотів перевезти клуб в Одесу та об'єднатися з місцевим Чорноморцем, який виступає в Першій лізі.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 Олімпік посів 9 місце у Прем'єр-лізі, набравши 30 очок.

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Стадион «Динамо» им. Валерия Васильевича Лобановского останется домашней ареной для Олимпика и на сезон 2020/2021. Именно на «Динамо» дончане в стартовом туре примут команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка – 22 августа (суббота). #олимпик #футбол #киев #олимпикдонецк #олімпікдонецьк #олімпік #містомільйонатроянд #дончане #олимпийцы #olympicdonetsk #olympic #од2001 #упл #матч #match #football #soccer #parimatch #team #чемпионатукраины #фантазеры

Допис, поширений ФК "Олимпик" (Донецк) (@fcolympic_donetsk)

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Теги
футбольні стадіони Динамо ім. В. Лобановського Олімпік Олімпік УПЛ
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