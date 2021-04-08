"Наступний домашній матч з Колосом ми будемо проводити на його стадіоні в якості номінальних господарів. Будемо виходити з ситуації перед кожним туром.

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Нам Десна вже дала добро на кілька матчів, паралельно шукаємо інші стадіони, зараз йдуть переговори, не хочу говорити, з ким саме.

Що робити? Нам відмовили в можливості грати на Динамо, відмовили зі стадіоном Баннікова. Отже, доведеться бути на колесах. Що ж, будемо лише сильнішими. Апеляцію на рішення, звичайно, подаватимемо. Інше питання, чи вийде у нас її оскаржити, з огляду на те, що все знову замикається на федерації", – сказав Гельзін у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Олімпік після 20 турів йде у турнірній таблиці УПЛ на 11 сходинці, набравши 17 очок.

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