Олімпік видалив новину про відхід Дегтярьова

Нападник Олімпіка Максим Дегтярьов, найімовірніше, залишиться у команді на наступний сезон.

Олімпік видалив новину про припинення співпраці з форвардом Максимом Дегтярьовим, передає Tribuna.

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Раніше з'явилася інформація, що донецький клуб покинули нападник Максим Дегтярьов, а також хавбеки Рінар Валєєв і Іван Сондей.

Зараз же цієї новини немає на офіційному сайті. Замість неї з'явилася нова, в якій повідомляється тільки про відхід Валєєва і Сондея.

За адресою старої новини тепер помилка, але в адресному рядку можна побачити прізвище Дегтярьова.

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