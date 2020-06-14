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Олімпік вдруге повернув вихованця Шахтаря

18:18 509 Читать на русском
Олімпік вдруге повернув вихованця Шахтаря
Віталій Гошкодеря / Сайт Олімпіка

Олімпік підсилився центральним захисником Віталієм Гошкодерею.

Досвідчений оборонець з'явився у заявці донеччан на офіційному сайті УПЛ.

Олімпік – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Останнім клубом Гошкодері був Чорноморець, який він покинув у грудні минулого року. У першій половині поточного розіграшу Першої ліги встиг провести 16 матчів, відзначився 2 голами. У Олімпіку 32-річний гравець отримав номер 99.

Гошкодеря виховувався у Шахтарі, однак за першу команду "гірників" не провів жодного матчу. Це буде його третій захід в Олімпік після сезону 2008/09 (оренда) і 2015-2017 років на правах повноцінного гравця.

Олімпік вдома переміг Львів – донеччани перервали 10-матчеву безвиграшну серію, Тейшейра забив шедевральний гол

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Олімпік Олімпік Віталій Гошкодеря Віталій Гошкодеря
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