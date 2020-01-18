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Олімпік у спарингу переграв Сабаїл Рибки та Есьєна – екс-гравець Челсі забив українцям

18 січня 21:48 457 Читать на русском
Олімпік у спарингу переграв Сабаїл Рибки та Есьєна – екс-гравець Челсі забив українцям
Гравці Олімпіка / фото: ФК Олімпік

Донецький Олімпік в рамках товариського матчу обіграв Сабаїл з Олександром Рибкою та Майклом Есьєном.

Товариські матчі.

Сабаїл – Олімпік – 1:3

Голи: Есьєн, 58 – Шахаб, 27, Балашов, 30, Баланюк, 75

Олімпік без особливих проблем переграв Сабаїл. Донеччани оформили комфортну перевагу в першому таймі завдяки голам Шахаба та Балашова. В другій половині Есьєн скоротив відставання, але крапку в поєдинку поставив Баланюк, який перебуває на перегляді в Олімпіку.

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Цікаво, що окрім екс-форварда Дніпра, у складі донеччан у другому таймі вийшли ще два гравці, які перебувають на перегляді. Додамо, що наступний матч Олімпік проведе проти Спартака із Суботіци, спаринг запланований на 22 січня.

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Теги
Зимові збори Товариські матчі Сабаїл Сабаїл Олександр Рибка Олександр Рибка Майкл Есьєн Майкл Есьєн Олімпік Олімпік
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