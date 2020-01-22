Олімпік у контрольному матчі обіграв Корону

Інтерв’ю — 15:00 4840
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"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє
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Агент Матвієнка: Арсенал хоче здійснити перехід до 1 лютогоУкраїна — 14:34 2221
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"Зінченко – клятий мотлох". Вболівальники Манчестер Сіті знищують українця за слабку гру на незручній позиціїАнглія — 14:22 8480
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Голи Шевченка і Зеєдорфа, загублений багаж, епопея із гімном: Україна – Нідерланди у Львові, як це було у 1994-муОвертайм — 14:00 3181
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Барселона і Реал проти андердогів: кривдники Зозулі та легендарного Депортіво готові до нових сенсаційІспанія — 12:00 1320