Олімпік у контрольному матчі обіграв Корону

Донецький Олімпік переграв польську Корону в спарингу. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

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Корона – Олімпік – 0:2

Голи: Завійський, 36, Шахаб, 88

Олімпік відкрив рахунок в першій половині, Завійський скористався рикошетом після штрафного. В другому таймі змогли подвоїти перевагу, Шахаб поставив крапку наприкінці гри.

Зоря провела одразу два спаринги за день – луганці здобули перемоги в обох поєдинках, новачок відзначився дебютним голом

Відзначимо, що на сьогодні був запланований поєдинок Олімпіка проти Спартака з Суботіци. Наступним суперником донеччан стане Спартак з Трнави, гра запланована на 26 січня.