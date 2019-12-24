Олімпік шукає команди U-19 та U-21 для участі у чемпіонаті України

Донецький Олімпік запрошує до співпраці молодіжні команди для спільної участі у чемпіонаті України 2020/21.

Нагадаємо, молодіжні команди Олімпіка отримали дискваліфікацію за участь у матчах з фіксованим результатом. Через це донецький клуб ризикував не отримати атестат на участь в УПЛ 2019/20, адже регламент передбачав обов'язкову наявність команд U-21 та U-19.

Тепер же Олімпік знову планує мати у своєму розпорядженні молодіжні команди.

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"ФК Олімпік Донецьк запрошує до співпраці футбольні команди вікових категорій U-19 і U-21 для спільної участі в чемпіонаті України з футболу серед команд зазначених вікових груп.

У наступному футбольному сезоні 2020/21 Олімпік має намір взяти участь у всеукраїнських змаганнях під егідою УАФ серед команд U-19 і U-21. У зв'язку з цим, вирішується питання про залучення до співпраці команд зазначених вікових категорій.

Обов'язковими вимогами до команд, які готові розглянути можливість участі разом з ФК Олімпік у чемпіонаті України, є укомплектований склад, персонал, а також наявність необхідної інфраструктури", – йдеться у заяві на офіційному сайті донецького клубу.

До слова, Олімпік після 18-ти турів посідає 9 місце в УПЛ, хоча тривалий час перебував на дні турнірної таблиці.

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