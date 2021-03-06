Єдиний м'яч був забитий на 24 хвилині. Додо на величезній швидкості увірвався до карного майданчика і завершив момент, наче досвідчений форвард. Олімпік міг відігратися зусиллями Нкенга, який вдало замкнув подачу з кутового. Головний арбітр Юрій Іванов зафіксував гол, але VAR порадив звернути увагу на дії Снурніцина проти Трубіна. Взяття воріт скасували через напад на голкіпера Шахтаря.

Шахтар завдав Олімпіку четвертої поразки поспіль – розкішний переможний гол та вилучення у матчі-репетиції перед Ромою

Команди обмінялися кількома гострими випадами по перерві, але реалізувати бодай один не вдалося. Підопічні Юрія Калітвінцева завершували поєдинок у меншості. Бабенко пішов прямою ногою у боротьбі з Дентінью – друга жовта і вилучення хавбека Олімпіка.